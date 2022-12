Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt beendet Ein Mann soll in Dresden zunächst seine Mutter getötet haben. Anschließend nahm er in einem Einkaufszentrum Geiseln. dpa

Die Polizei hat die Altmarktgalerie in Dresden nach einer Geiselnahme abgesperrt. a Jörg Schurig/dpa-Zentralbild/dp

Dresden -Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln, eine Angestellte und ein Kind, seien äußerlich unverletzt geblieben. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zunächst in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit.