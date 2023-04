Geiselnahme in Schöneberg beendet: SEK stürmt Geschäft Bis in die frühen Morgenstunden läuft in Berlin-Schöneberg eine Geiselnahme. Dann stürmt das SEK das Geschäft. Eine Frau und ein Mann kommen mit dem Leben da... dpa

ARCHIV - Ein Polizist trägt einen Kopfverband nachdem Polizisten ein Geschäft an der Keithstraße gestürmt hatten. Dort war es zu einem Überfall auf ein Geschäft gekommen, bei dem auch eine Geisel genommen wurde. Carsten Koall/dpa

Berlin -Die Geiselnahme in einem Geschäft in Berlin-Schöneberg hat am frühen Dienstagmorgen ein blutiges Ende genommen. Spezialkräfte drangen um kurz nach halb 3 in den Laden auf der Keithstraße ein, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Während der Täter laut Polizeiangaben Suizid beging, blieb seine männliche Geisel unverletzt. Einem dpa-Fotografen zufolge wurde die Geisel, die über Stunden in der Gewalt des Mannes gewesen war, zu einem Rettungswagen geführt. Zuvor war bereits eine Frau laut Polizei „aus dem Gefahrenbereich“ gerettet worden. Sie sei leicht verletzt worden.