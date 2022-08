In der vergangenen Woche kündigten Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ eine „Blockade-Aktion“ an, die zu einer „massiven Störung des Autoverkehrs“ führen soll. Eine Sprecherin der Gruppe warnte am vergangenen Freitag: „In der Woche vom 15. bis 19. August wird es in Nürnberg an einem Tag zu einer massiven Störung des Autoverkehrs kommen“. Diejenigen, „die Behinderungen vermeiden wollen, wird in dieser Woche die Nutzung des ÖPNV empfohlen, der von dieser Störung nicht beeinträchtigt werden wird.“. Am Dienstagmittag besetzten dann etwa 30 Klebe-Protestler mit einem Geistlichen den Nürnberger Bahnhofsvorplatz – der Verkehr steht still.

In #Nürnberg besetzen rund 30 Klimaaktivisten derzeit den Bahnhofsvorplatz und haben den Verkehr komplett zum Stillstand gebracht. Die Aktivisten haben sich dafür auf der Straße festgeklebt. Mehr gleich auf @BR24 (Foto: BR/Hertle) pic.twitter.com/uSVfXVKmAO — Jonas Miller (@jo_mlr) August 16, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In den sozialen Netzwerken werden Bilder der Protestaktion geteilt. Die Aktivisten seien auf der Straße festgeklebt, berichtet der Nachrichtenredakteur Jonas Müller via Twitter.

Auch die „Letzte Generation“ kommentierte die Blockade über Twitter und fügte hinzu: „Jesuiten-Pater Jörg Alt blockiert gemeinsam mit #LetzteGeneration und @XR_Nuernberg den Nürnberger Altstadtring“ Der Geistliche fügte hinzu: „In der Klimakatastrophe ist es die Pflicht der Kirche, die Regierung an ihre moralische Verantwortung gegenüber den Menschen zu erinnern.“

‼️ Jesuiten-Pater Jörg Alt blockiert gemeinsam mit #LetzteGeneration und @XR_Nuernberg den Nürnberger Altstadtring‼️



„In der Klimakatastrophe ist es die Pflicht der Kirche, die Regierung an ihre moralische Verantwortung gegenüber den Menschen zu erinnern“ sagt @JoergAltSJ.



1/2 pic.twitter.com/ijOrDtLVqZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 16, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Pater Klaus Väthröder, Mitglied des Landtags a.D. Hermann Imhof (CSU), sowie Mitglied des Bundestags a.D. Uwe Kekeritz (Grüne) hätten die Aktion außerdem politisch unterstützt. Dieses Bündnis zeige: „Immer mehr Menschen schließen sich dem entschlossenen Widerstand auf den Straßen an, um den todbringenden Regierungskurs noch aufzuhalten.“, heißt es in einem zweiten Twitter-Post der Aktivisten.