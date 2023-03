Geldautomaten-Sprenger gefasst: Sechs Taten in Brandenburg Das Brandenburger Kriminalamt hat sechs Sprengungen von Geldautomaten im vergangenen Herbst aufgeklärt: Die Taten in Dallgow-Döberitz, Oberkrämer, Rüdersdorf... dpa

Potsdam -Das Brandenburger Kriminalamt hat sechs Sprengungen von Geldautomaten im vergangenen Herbst aufgeklärt: Die Taten in Dallgow-Döberitz, Oberkrämer, Rüdersdorf, Groß Köris, Wustermark und Schipkau von September bis Dezember hätten einer niederländischen Bande zugeordnet werden können, berichtete das Polizeipräsidium in Potsdam. Insgesamt gab es laut Polizei im vergangenen Jahr neun Sprengungen von Geldautomaten und in diesem Jahr noch keine.