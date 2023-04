Geldscheine mit König Charles III. im Druck Die Druckmaschinen laufen auf Hochtouren. Trotzdem sollen die neuen Scheine erst Mitte 2024 in Umlauf gebracht werden. Das hat Gründe. dpa

London -Die neue Ära nimmt Form an: In Großbritannien werden bereits millionenfach Scheine mit dem Antlitz des britischen Königs Charles III. gedruckt. In einem Hochsicherheitskomplex sollen die Druckmaschinen bereits auf Hochtouren laufen und rund sechs Millionen Scheine in 24 Stunden produzieren, wie die BBC nach einem Besuch in der Produktionsstätte am Freitag berichtete.