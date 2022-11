Reichstagstreppe gestürmt: Berliner Gericht verurteilt 28-jährigen Gärtner Der Mann hatte Ende August 2020 Polizeisperren am Bundestag beiseite geräumt, um einen Durchbruch zu ermöglichen. Er wurde nun zu einer Geldstrafe verurteilt. dpa

29. August 2020: Polizisten rennen zu der Treppe vor dem Reichstag. Imago/Jean-Marc Wiesner

Berlin -Mehr als zwei Jahre nach Krawallen am Reichstagsgebäude in Berlin ist ein 28-Jähriger wegen Landfriedensbruchs zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Gärtner am 29. August 2020 Polizeisperren am Bundestag beiseite geschafft hat, um einen Durchbruch zur Treppe des Gebäudes zu ermöglichen.