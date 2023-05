Geldwäsche, Betrug, Falschaussagen: US-Abgeordneter George Santos festgenommen

Seit Monaten ermittelt das FBI gegen den in Ungnade gefallenen Republikaner. Nun hat sich Santos laut Staatsanwaltschaft in New York den Behörden gestellt.

Der vor allem als Hochstapler bekannt gewordene US-Abgeordnete George Santos ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft in seinem Heimatstaat New York festgenommen worden. Santos, der im Herbst 2022 für die Republikaner ins US-Repräsentantenhaus eingezogen war, habe sich am Mittwochmorgen selbst den örtlichen Behörden gestellt. Der 34-Jährige soll im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden.

Laut Anklageschrift soll Santos in insgesamt 13 Fällen der Prozess gemacht werden. Es geht unter anderem um Betrug, Geldwäsche, Falschaussagen und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Seit seinem Einstieg in die Politik habe sich Santos immer wieder auf Täuschung und „dreiste Falschdarstellungen“ verlassen, um sich persönlich zu bereichern, erklärte Staatsanwalt Breon Peace. „Er nutzte politische Spenden, um sich die Taschen zu füllen, beantragte unrechtmäßig Arbeitslosengeld, das eigentlich an New Yorker Bürger gehen sollte, (...) und belog das Repräsentantenhaus.“ Zuvor hatte unter anderem das FBI ermittelt.

George Santos: Abgeordneter soll über jüdische Herkunft gelogen haben

Noch bis vor wenigen Monaten galt der Sohn brasilianischer Einwanderer als junger Hoffnungsträger in der republikanischen Partei. Auf Wahlkampfveranstaltungen bezeichnete er sich selbst als „Verkörperung des amerikanischen Traums“ und erklärte, er habe trotz seiner bescheidenen Herkunft als „erfahrener Investor an der Wall Street“ gearbeitet.

Im Dezember 2022 veröffentlichte die New York Times schließlich eine Recherche, nach der ein Großteil der Angaben in Santos’ Lebenslauf gefälscht gewesen sein sollen. So sei der 34-Jährige weder als erfolgreicher Wall-Street-Investor beschäftigt gewesen noch habe er mit Immobilien ein Vermögen gemacht. Auch über die angeblich jüdische Herkunft seiner Eltern soll Santos demnach gelogen haben. Etwa ein Fünftel der Menschen in Santos’ New Yorker Wahldistrikt sind Juden, weitaus mehr als im landesweiten Durchschnitt.

Ungeachtet der Vorwürfe und der nun erhobenen Anklage genießt der Kongressabgeordnete noch immer den Rückhalt vieler Parteikollegen. „In Amerika bist du so lange unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist“, erklärte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, der Nachrichtenagentur AP. Bei den kommenden Kongresswahlen im Jahr 2024 will Santos nach eigenen Angaben wiedergewählt werden.