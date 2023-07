Gemeinde sucht für Fahndung nach Raubtier Spurenexperten

Kleinmachnow/Berlin -Bei der Suche nach dem entlaufenen Raubtier will die Gemeinde Kleinmachnow südwestlich von Berlin auf die Hilfe von professionellen Tierspurensuchern setzen - ein solcher Einsatz war am Freitagmorgen aber noch unklar. „Wir müssen erstmal einen finden“, sagte die Sprecherin der Gemeinde Kleinmachnow zur Suche nach solchen Experten. Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) sagte am Donnerstagabend im RBB, professionelle Tierspurensucher sollten den Wald durchforsten.

Bei einem Haar an einem Baum, das der Gemeindejäger am Donnerstag im RBB-Fernsehen zeigte, war unklar, woher es stammt. „Wir wissen noch nicht, was es ist“, sagte die Sprecherin. Auch Wildschweine scheuerten sich gerne an Bäumen. Es sei eine Laboranalyse notwendig. Wann ein Ergebnis zu erwarten sei, konnte die Sprecherin nicht sagen.

In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow südwestlich von Berlin gesichtet worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Löwin handelt. Am Freitagmorgen ging die Suche weiter.