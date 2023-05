Gen Z und Werbung: Warum Ryanair Fluggäste beleidigt und dafür gefeiert wird

Obwohl sogenannte Qualitätsairlines – etwa die Lufthansa oder Swissair – in Sachen Kundenzufriedenheit weit vor der ungleich günstigeren Konkurrenz liegen, begeistert ausgerechnet die irische Billigairline Ryanair im Netz ein Millionenpublikum. Dabei werden auf den TikTok-, Twitter- und Instagram-Kanälen des Konzerns nicht nur selbstironische oder anzügliche Witze gepostet, sondern auch mal unzufriedene Kunden öffentlich bloßgestellt.

Für Aufregung außerhalb der eingeschworenen Userschaft sorgten zuletzt zwei bissige Antworten des Konzerns auf Kundenbeschwerden bei Twitter. In beiden Fällen beklagten sich die Fluggäste über offenbar kostenpflichtig hinzugebuchte Fensterplätze – ohne Fenster.

She’s regretting marrying someone who can’t read the fine print https://t.co/GMjelExn0s — Ryanair (@Ryanair) May 3, 2023

„Auf dem Weg in die Flitterwochen“, schrieb eine Nutzerin sarkastisch über einem Foto ihres beengten Doch-Nicht-Fensterplatzes. „Können es kaum erwarten, die Aussicht auf dem Weg dorthin zu bewundern. Ach, da war ja was ... “ Die schlagfertige – wenn auch wenig serviceorientierte – Antwort der Airline: „Sie bereut es, jemanden geheiratet zu haben, der das Kleingedruckte nicht lesen kann.“

Ähnlich forsch reagierte die Fluggesellschaft auf den Tweet eines jungen Mannes vom Donnerstag, der sich ebenfalls über das Fehlen eines Fensters neben seinem Sitzplatz beschwerte. „Bezahl für das Gepäck, dass du unter deinem Pullover verstaut hast, dann können wir reden“, erklärte die Airline ihrem unzufriedenen Fluggast. Die Reaktionen auf den – von einigen Nutzern auch als „Fatshaming“ interpretierten – Kommentar fielen ausnahmsweise wenig positiv aus. So schrieb ein Nutzer: „Manchmal seid ihr lustig, aber eine schreckliche Fluggesellschaft seid ihr immer.“

Pay for the baggage you've stored under your jumper & we can talk https://t.co/GQFyHwbTzh — Ryanair (@Ryanair) May 11, 2023

Reaktion auf Ryanair: „So dermaßen verrückt, ich liebe es“

Insgesamt zeigt der Internetauftritt der einst verrufenen Fluggesellschaft, wie sich Marketing und PR-Strategien mit dem Eintritt der sogenannten Generation Z ins Berufsleben verändert haben. Auf TikTok etwa – der wohl wichtigsten Plattform für die Werbestrategie der Airline – folgen Ryanair inzwischen über zwei Millionen Nutzer. Obwohl die Fluggesellschaft seit Jahren von Verbraucherschützern und Arbeitsrechtlern scharf kritisiert wird, ist das Unternehmen bei den 18- bis 24-Jährigen populär wie nie.

Dabei nimmt der Konzern viele der am häufigsten genannten Kritikpunkte zum Anlass für selbstironische Videos, in denen gezeigt werden soll, dass man sich der Missstände durchaus bewusst ist. Auch Jugendsprache, Internet-Memes und spezifische popkulturelle Referenzen spielen eine große Rolle. „Warum gibt mir dieser Account das Gefühl, dass wir mit dir quatschen können, als wären wir Kumpel?“, fragt eine Userin bei TikTok. „Ryanair, du bist so dermaßen verrückt, ich liebe es“, schwärmt eine andere.

Letztlich, so erklärte Social-Media-Expertin Felicity McCarthy der Washington Post, komme es bei der offenbar sehr erfolgreichen Werbestrategie darauf an, absichtlich möglichst unverfroren zu wirken. Was im Normalfall, bei anderen Unternehmen, arrogant und unhöflich wirken würde, werde von vielen jungen Nutzern in den sozialen Medien als „authentisch“ gefeiert. Dass hinter dem jeweiligen Account am Ende trotzdem ein Milliardenkonzern steckt, spiele keine Rolle.