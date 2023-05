Gender-Freude: Schauspieler Elliot Page postet Oben-Ohne-Foto auf Instagram

Der Schauspieler Elliot Page hat auf seinem Instagram-Kanal ein Oben-Ohne-Foto gepostet. Für Page, der trans ist, keine Kleinigkeit: Im Begleittext zum Post berichtet er von ängstlich-bedrückender Dysphorie in früheren Sommern; also vor seiner geschlechtsangleichenden Operation.

„Es fühlt sich jetzt so gut an“, so Page in dem Post weiter, „in der Sonne zu liegen, ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, diese Freude, die ich empfinde in meinem Körper. Ich bin so dankbar dafür, was mir die geschlechterbestärkende Pflege ermöglicht hat, und ich freue mich darauf, bald mehr von meiner Reise zu erzählen“.

Dabei spielt der 1987 geborene Schauspieler („X-Men“, „Inception“, „Stadtgeschichten“, „The Umbrella Academy“) sicher auch auf seine Memoiren „Pageboy: Meine Geschichte“ an, das am 6. Juni erscheinen wird, auf deutsch beim S. Fischer Verlag.

Um das Buch zu feiern, kommt Page auch nach Berlin: Am 22. Juni ab 20.30 Uhr steht die Deutschland-Premiere des Buchs im Berliner Kino International an. Den deutschsprachigen Text liest an dem Abend Tatort-Schauspieler Mark Waschke. Moderiert wird das Event von Marie-Christine Knop.

Schon jetzt steht wohl fest: Mit dem Buch dürfte sich der Status von Elliot Page als role model, als Vorbild und Ikone abermals bestärken. Und vielleicht gelingt es ihm dabei ja auch, Menschen zu gewinnen, die sich bislang mit dem Thema schwer tun.