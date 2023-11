Generation Z: Nur 30 Urlaubstage – „größter Nervenzusammenbruch ever“

Sie hat Tränen in den Augen, ihre Stimme zittert, sie ist sichtbar fassungslos: TikTokerin Dana Rosa beklagt ihr Leben – denn sie ist derzeit auf Jobsuche. Ihr Video ging viral, was vermutlich an den Gründen liegt, die Dana Rosa für ihren „größten Nervenzusammenbruch ever“ anführt, die aus ihrer Sicht nicht angemessenen Arbeitsbedingungen.

Man habe ihr immer gesagt, sie müsse studieren, dann finde sie einen besser bezahlten Job, sagt Dana Rosa. „Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben – als Vollzeitangestellte, aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub“, berichtet sie sichtbar schockiert. „Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel – im Jahr! Wir reden hier von einem ganzen Jahr! Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man überleben soll“, klagt Dana Rosa.



Mittlerweile sei es ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten, so die TikTokerin weiter. „Das bedeutet keine Freizeit, man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht.“ Und am Wochenende hätte sie ja auch nicht frei – „auf mich wartet dann ein Haushalt und ein Einkauf, auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen, für die ich eigentlich gar keine Energie mehr hab, weil ich die ganze Zeit nur arbeiten bin“, schluchzt sie. „Und dann fängt alles wieder von vorne an.“

„Und wenn du dann sagst, hey, das ist mir aber ein bisschen wenig“, sagt sie weiter über Geld und Urlaub, dann würden Arbeitgeber kontern „Das ist dann auch für Leute, die halt wirklich arbeiten wollen“. Trotz zwei Vollzeitstellen in ihrem Haushalt würden sie zusammen nicht genug verdienen, sagt Dana Rosa weinend – wofür genug, sagt sie allerdings nicht. „Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen?“, fragt sie zum Ende des Videos noch.

Kommentare: „Willkommen im realen Leben“

Die Kommentare unter dem TikTok-Video sind durchaus gemischt. Die meisten Nutzer reagieren allerdings mit Unverständnis. „Mädel, ich arbeite 42 bis 48 Stunden pro Woche Mindestlohn ... arbeite sonntags gratis und jammere nicht“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert schlicht: Willkommen in der Realität. Und ein Nutzer schreibt: Generation Z – überrissene Vorstellungen und Ansprüche.

Es gibt aber auch Kommentatoren, die Dana Rosa zustimmen. „Leute, die hat doch vollkommen recht, der Verdienst ist verhältnismäßig zur Miete niedriger denn je“, schreibt eine Nutzerin. Und ein Nutzer kommentiert: „Ich bin jetzt 40 und eigentlich schon am Ende meiner Kräfte. Ich bin stolz auf die jüngere Generation, die es nicht einfach als gegeben hinnimmt.“

Dana Rosa ist mit ihren Klagen nicht allein. TikTokerin Brielle Asero alias BriellyBelly123 sieht das ganz ähnlich: „Ich habe keine Zeit, irgendetwas zu tun und bin so gestresst“, klagt sie in ihrem Video. Eine Work-Life-Balance funktioniere nicht, „der Zeitplan von neun bis fünf ist einfach verrückt“, sagt sie unter Tränen.

Führungscoach Harriet Minter kann TikTokerinnen wie Dana Rosa und Brielle verstehen. Arbeit rund um die Uhr lohne sich nicht mehr, sagte sie dem Magazin metro.uk. Und weiter: „Boomer und die Generation X haben die Mentalität: ‚Wenn du wirklich hart arbeitest, bekommst du im Gegenzug einen tollen Lebensstil.‘ Und für sie war es wahr. Sie könnten Auslandsreisen bezahlen und ein eigenes Haus kaufen.“

Aber für die jüngere Erwerbsbevölkerung bedeuteten die Lebenshaltungskosten und die steigenden Immobilienpreise, dass die Arbeit diesen Lebensstil nicht mehr ermöglichen könne, so Minter. „Sie geben die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus und kaufen erst mit Ende 30 etwas.“ Für diese Generation lohne sich Vollzeitarbeit einfach nicht.

GenZ: Die „illoyalsten Jobber aller Zeiten“

Der „Generation Z“ werden überwiegend junge Menschen zugeordnet, die zwischen Mitte der 1990er und 2010 zur Welt gekommen sind. Sie haben nun ihre ersten Jobs und gelten in Fachkreisen bereits als die „illoyalsten Jobber aller Zeiten“. „Diese Generation ist nicht gekommen, um lange bei einem Arbeitgeber zu bleiben“, sagt Arbeitsmarktexperte Julian Stahl vom Online-Netzwerk Xing. Die GenZ-Mitglieder wünschten sich häufig Arbeitserleichterungen, darunter etwa eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, die Möglichkeit zum Sabbatical, Homeoffice und zu sogenannten Workation-Optionen – also einer Kombination aus Arbeit und Urlaub.



„Die heute nachrückenden Generationen geben am Arbeitsmarkt zunehmend den Ton an, sind zugleich aber ein knappes Gut“, sagt Stahl. „Wer nicht über Benefits wie Homeoffice, Workation oder Sabbatical nachdenkt, wird einen Teil dieser Generation als Arbeitgeber erst gar nicht erreichen“, betont er.