Generation Z trinkt anders: Trocknet der Alkoholkonsum aus? Karneval, Oktoberfest, Weihnachtsmärkte: Alkohol ist Teil der deutschen Kultur. Doch viele Vertreter der Generation Z entscheiden sich dafür, nicht zu trinke... Luise Evers , dpa

PRODUKTION - In einem Null-Prozent-Späti im Bergmannkiez in Berlin stehen alkoholfreien Spirituosen im Regal. Annette Riedl/dpa

Berlin -Was für viele in der Jugend und in den Zwanzigern selbstverständlich ist, lehnt die 21-jährige Serin ab: den Konsum von Alkohol. „Wenn du nicht ohne Alkohol lustig sein kannst oder du selbst bist, dann läuft irgendwas schief“, sagt die Auszubildende in einem energischen Ton.