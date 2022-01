In Berlin soll die Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation für Gastronomie und Veranstaltungen wegfallen. Künftig sollen dort keine Anwesenheitslisten mehr geführt werden. Hintergrund ist die weitgehende Aufgabe der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Bei seiner Sitzung am Dienstag (10 Uhr) will der Senat die Berliner Infektionsschutzverordnung nachträglich anpassen.

Bei der Sitzung stehen erneut mehrere Corona-Themen auf der Tagesordnung. Ein weiterer Punkt sind die unterschiedlichen Fristen beim Genesenenstatus. Auf Bundesebene endet er inzwischen nach drei Monaten. Diese Regelung gilt in Berlin bereits im ÖPNV. Die Berliner Verordnung, die Bereiche wie die Gastronomie regelt, sieht allerdings noch sechs Monate vor - dies soll nun geändert werden.

Wie vom Senat bereits angekündigt, soll es außerdem Änderungen bei den Quarantäneregeln geben: Unter anderem sollen keine PCR-Tests mehr generell vorgeschrieben sein, wenn zum Beispiel ein Schnelltest einen Hinweis auf eine Infektion ergeben hat oder wenn sich Infizierte oder enge Kontaktpersonen aus der Isolation beziehungsweise Quarantäne freitesten wollen.

Eine weitere Detailänderung betrifft die Regelung für Obergrenzen bei Veranstaltungen, bei denen laut der Berliner Verordnung Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Diese Ausnahme soll es künftig nicht mehr geben. In die Verordnung aufgenommen werden soll außerdem eine FFP2-Maskenpflicht für den Hochschulbereich.

Die Sitzung wird wegen der Abwesenheit der Regierenden Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), von ihrer Stellvertreterin Bettina Jarasch (Grüne) geleitet.