Genitalverstümmelung: Plan wünscht mehr Aufklärung

Hamburg -Zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar hat die Kinderrechtsorganisation Plan International mehr Aufklärung über das Tabuthema gefordert. „Die Beschneidung der weiblichen Genitalien ist auch in den meisten afrikanischen Communities in Deutschland immer noch ein Tabuthema“, sagte die Plan-Geschäftsführerin Kathrin Hartkopf.