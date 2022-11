Genug Unterschriften: Berlin bekommt wohl Klima-Volksentscheid

Zahlreiche Helfer waren am Wochenende in Berlin unterwegs, um Unterschriften für das Volksbegehren zu sammeln.

Volkmar Otto

Die Bürgerinitiative „Berlin Klimaneutral 2030“ hat bis zum Fristende am Montag ausreichend Unterschriften gesammelt, um einen Klima-Volksentscheid in der Hauptstadt umsetzen zu können. „Wir sind überglücklich und dankbar, dass uns so viele Berliner:innen unterstützt haben“, teilte Jessamine Davis, Sprecherin der Initiative, am Dienstag mit. Mehr als 260.000 Unterschriften kamen zusammen.

Die Initiatoren hatten bis zuletzt um Stimmen gebangt und das Unterschriftenziel nach eigenen Angaben erst durch die Mithilfe zahlreicher Freiwilliger an diesem Wochenende erreicht. „Das zeigt, dass breite Teile der Gesellschaft ein Interesse daran haben, die Klimapolitik in der Stadt voranzutreiben“, so Davis.

Ziel der Initiative: Berlin soll bis 2030 klimaneutral werden

Ziel der Initiative ist eine Reform des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Demnach soll sich die Landesregierung zur Klimaneutralität – also zur vollständigen Reduzierung oder Kompensation aller Treibhausgas-Emissionen – bis zum Jahr 2030 verpflichten. Bislang ist 2045 das offiziell gesteckte Ziel. Mit ihren Forderungen beruft sich die Initiative auf mehrere Studien, denen zufolge die Hauptstadt mittels verschiedener Maßnahmen bis zum genannten Datum Klimaneutral werden kann.

Der Berliner Senat hat nun 15 Tage Zeit, die abgegeben Unterschriften zu prüfen und ein offizielles Ergebnis zu verkünden. Sollte es tatsächlich zum Volksentscheid kommen, wird dieser laut den Organisatoren voraussichtlich zusammen mit der geplanten Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus umgesetzt.