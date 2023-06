Ohne Aufgabe: Papst Franziskus schickt Gänswein zurück nach Freiburg

Der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, hat seinen Top-Posten im Vatikan verloren. Dort arbeitete er zuletzt als Präfekt des Päpstlichen Hauses, war aber bereits beurlaubt gewesen. Wie der Heilige Stuhl am Donnerstag mitteilte, kehrt der Erzbischof auf Anweisung von Papst Franziskus zunächst ohne wichtiges Amt in sein Heimatbistum Freiburg zurück.

Das Freiburger Erzbistum bestätigte, dass der 66-Jährige in der ersten Juliwoche Rom verlassen und in Freiburg seinen Wohnsitz nehmen werde. „Er wurde von seinem Amt als Präfekt des Päpstlichen Hauses entpflichtet, ohne dass ihm derzeit eine anderweitige Aufgabe übertragen worden ist“, hieß es aus der Diözese. Dies bleibe „künftigen Überlegungen vorbehalten“.

Mehrwöchiges Hin und Her vor Entscheidung

Der Personalentscheidung soll laut einem Bericht der Welt ein mehrwöchiges Hin und Her vorausgegangen sein. Gänswein soll verschiedene Aufgaben vorgeschlagen haben. Papst Franziskus habe an eine Tätigkeit als Theologieprofessor gedacht, was wiederum Gänswein, der vor zwei Jahrzehnten einige Zeit an einer päpstlichen Universität lehrte, unrealistisch erschienen sein soll.

Franziskus habe schließlich auf die Gepflogenheit hingewiesen, dass die ehemaligen Privatsekretäre verstorbener Päpste nicht in Rom blieben. Als Frist wurde der 1. Juli festgesetzt, um dem Erzbischof genügend Zeit für die Organisation des Umzugs einzuräumen. Bereits vor einigen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach das Oberhaupt der katholischen Kirche Gänswein eine Rückkehr nach Freiburg ans Herz gelegt habe.