Geplante Lauterbach-Entführung: Offenbar Verbindung zu „Reichsbürgern“

Der am Mittwoch festgenommene Peter W. hatte offenbar Kontakt zum einem Brandenburger, der in die geplante Entführung von Karl Lauterbach involviert war.

Zwischen der vereitelten Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) und der Großrazzia gegen Reichsbürger vom Mittwoch gibt es offenbar eine Verbindung. Wie die Zeitung B.Z. berichtete, war unter den Personen, die Lauterbach kidnappen wollten, auch ein Brandenburger Buchhalter namens Sven B. Er sitzt seit Mitte April wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung in Untersuchungshaft.

Nun wir bekannt, dass der bei einer Razzia im „Reichsbürger“-Milieu am Mittwoch festgenommene Ex-Fallschirmjäger Peter W zu der Lauterbach-Gruppe Kontakt. Ob Sven B. von den Plänen der „Reichsbürger“-Gruppe wusste, ist allerdings nicht bekannt.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch bei einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte. Bei den drei anderen geht es um Unterstützung. Bis auf eine Russin haben den Angaben zufolge alle die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Bundesanwaltschaft sprach zudem von 27 weiteren Beschuldigten.