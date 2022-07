Die behandelnden Ärzte dürfen einen 12-jährigen Jungen aus England gegen den Willen der Eltern sterben lassen. Dies entschied das Oberste Gericht in London am Freitag, wie unter anderem der Guardian berichtetet. Der Junge soll nach einer TikTok-Challenge ins Koma gefallen sein.

Demnach sei Archie Battersbee von Experten offiziell für hirntot erklärt worden. Mit „tiefstem Bedauern“ müsse Richter Anthony Hayden daher den Ärzten des Royal London Hospitals zustimmen, dass es für Archie „keine Hoffnung auf Besserung“ gebe. Die Mutter des Kindes glaubt, dass ihr Sohn durch die Teilnahme an einer Challenge verunglückte.

Richter: „Tragödie unermesslichen Ausmaßes“

Nachdem das Kind bereits zuvor von einer Richterin des High Courts in London für tot erklärt worden war, haben die Eltern des Jungen, Hollie Dance und Paul Battersbee, zunächst Berufung eingelegt. „Archie sollte viel mehr Zeit gewährt werden“, sagte Dance in einem Interview mit dem Guardian. Das Herz des Jungen schlage noch. „Es gibt Covid-Patienten, die sechs Monate bis ein Jahr an Beatmungsgeräten hängen. Archie hatte bloß acht kurze Wochen.“

Richter Hayden bezeichnete den Fall des Jungen indes als „Tragödie unermesslichen Ausmaßes“. Er habe keine Zweifel, dass Archie ein Kämper sei. „Doch der Kampf – wenn man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann – liegt nicht mehr in Archies Händen“, erklärte der Richter der bei der Urteilsverkündung anwesenden Familie. „Die Hirnschäden haben ihn jeglicher körperlicher Autonomie beraubt. Irgendwann werden Archies Organe versagen und schließlich wird sein Herz aufhören zu schlagen.“

„Blackout-Challenge“: TikTok-Trend forderte bereits mehrere Menschenleben

Das war passiert: Hollie Dance hatte ihren Sohn am 7. April dieses Jahres leblos in dessen Zimmer in Southend in Essex aufgefunden. Sie vermute, dass der 12-Jährige an der sogenannten „Blackout-Challenge“ teilgenommen hatte. Bei dem verrufenen Trend auf der Social-Media-App TikTok filmen Nutzer sich dabei, wie sie sich selbst bis zur Bewusstlosigkeit würgen. Erst kürzlich starben zwei kleine Mädchen infolge der „Challenge“ – sie hatten sich mit einem Seil und einer Hundeleine versehentlich zu Tode stranguliert. Die Eltern der Mädchen klagten gegen den TikTok-Konzern.

Ob Archie wirklich an dem berüchtigten Internet-Trend teilnehmen wollte, ist nicht abschließend geklärt. Aufgrund der Schäden, die sein Gehirn durch den Sauerstoffmangel erlitt, erlangte das Kind nie wieder das Bewusstsein.

Hollie Dance sagte, die Auswirkungen der letzten Monate auf ihre Familie seien „emotional zermürbend“ gewesen. Sie war seit dem Unfall ihres Sohnes nie von dessen Seite gewichen, nicht mal, um vom Krankenhaus nach Hause zu fahren, berichtete der Richter.