Gericht: Beatrix von Storch pflegt Kontakte zu russischem Oligarchen

In einem Rechtsstreit um vermeintliche Verbindungen der AfD-Politikerin Beatrix von Storch zu einem russischen Oligarchen hat ein Gericht gegen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende entschieden. Einem Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts zufolge darf der Grünen-Politiker Andreas Audretsch – gegen den von Storch bereits im Oktober vor dem Landgericht Hamburg verloren hatte – auch weiterhin die Aussage verbreiten, dass die 51-Jährige Kontakte nach Russland pflegt. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet. Eine Beschwerde von Storchs gegen das ursprüngliche Urteil vom 4. Oktober wurde damit abgewiesen.

In einem Interview mit dem Nachrichtenportal NTV hatte Audretsch von Verbindungen der AfD nach Moskau gesprochen. „Da ist die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die mit ihrer ganzen Familie im Hintergrund, über Familienbande und Adels-Verbindungen, Kontakte nach Russland pflegt“, erklärte der Grünen-Politiker. Von Storch hatte daraufhin geklagt.

Verbindung zu russischem Oligarchen bestätigt

Hintergrund von Audretschs Kritik war von Storchs Verbindung zum Bündnis „Demo für alle“, ein konservatives Netzwerk, dass sich für ein traditionelles Familienbild einsetzt und von Kritikern als stark homophob bezeichnet wird. Nach Informationen des Tagesspiegels gehörte das Ehepaar von Storch zumindest bis 2015 zu den wesentlichen Mitveranstaltern.

Zu den Partnern des Bündnisses zählt auch die Plattform „CitizenGo“, die wiederum vom russischen Oligarchen Konstantin Malofejew mitfinanziert wird. Die 2013 gegründete Stiftung unterstützt rechte Initiativen in ganz Europa und stellt vor allem Themen wie Abtreibungen und die gleichgeschlechtliche Ehe in den Vordergrund. Auch das Oberlandesgericht verwies in seiner Erklärung auf diese Verbindung. Es bestehe ein begründeter Verdacht, dass Malofejew die Plattform unterstützt habe, damit diese „für die Organisation von Demonstrationen“ aufgebaut und beworben werden konnte.

Audretsch, seit Mai dieses Jahres Vize-Fraktionschef der Grünen im Bundestag, begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Er darf nun weiter die Aussage verbreiten, dass von Storch Kontakte nach Russland pflegt. „Wenn Antidemokraten mit viel Geld Einfluss in Deutschland nehmen, dann muss das auf den Tisch“, so der 38-Jährige.