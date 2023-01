Berliner Gericht: Böller-Verbot während Corona war rechtmäßig

Das wegen der Corona-Pandemie für 2020 und 2021 von der Bundesregierung erlassene sogenannte Böllerverbot war rechtmäßig. Dies geht es aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin vom Montag zurück. Eine Herstellerin von Feuerwerkskörpern hatte infolge des Verbots Umsatzeinbußen befürchtet und dagegen geklagt.

Im Zuge der Pandemiebekämpfung hatte das Bundesinnenministerium der damals regierenden Großen Koalition ein Verbot zum Verkauf von Pyrotechnik der Kategorie F2 an Verbraucher erlassen. Damit sollten vor allem Engpässe in der medizinischen Versorgung vermieden und die zu Silvester erfahrungsgemäß ohnehin schon überlasteten Krankenhäuser geschont werden.

Gericht: „Dramatische Pandemielage“ rechtfertigte Böller-Verbot

Die Klägerin – selbst Herstellerin und Verkäuferin von Feuerwerkskörpern – war zuvor bereits mit mehreren Eilanträgen gegen die Verbote gescheitert. Auch eine Feststellungsklage wies das Verwaltungsgericht nun ab.

Die mit dem Verbot einhergehende Einschränkung der Grundrechte von Herstellern und Handel, so das Gericht, sei angesichts der zu diesem Zeitpunkt „dramatischen“ Pandemielage gerechtfertigt gewesen. Die Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der Bürger sei angesichts des überlasteten Gesundheitssystems wichtiger gewesen als etwaige Umsatzbußen der Händler. Gegen das Urteil kann noch in Berufung gegangen werden.

Bis auf ausgewiesene Verbotszonen in der Hauptstadt war Böllern und der Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr grundsätzlich wieder erlaubt. Während der Silvesternacht am 31. Dezember kam es in Berlin zu massiven Ausschreitungen. Im Zuge der teils hitzig geführten Debatten zu Ursachen und Folgen wurden auch Forderungen nach einem grundsätzlichen Böllerverbot laut. Bei den Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren unter anderem Feuerwerkskörper verwendet worden.