Energieversorger bleiben trotz gestiegener Beschaffungskosten in der Gaskrise an vertraglich vereinbarte Preisgarantien gebunden. Das urteilte das Düsseldorfer Landgericht in einem konkreten Verfahren gegen den Energieanbieter Extra Energie. Diesem untersagte das Gericht mittels einstweiliger Verfügung bereits angekündigte Preiserhöhungen.

„Das ist eine gute Nachricht für Verbraucher:innen und ein deutliches Signal an die gesamte Branche, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW am Dienstag. „Preisgarantien dürfen wegen steigender Beschaffungskosten nicht einfach außer Kraft gesetzt werden“.

Gericht: Preiserhöhungen trotz Garantie sind unzulässig

Kunden von Extra Energie, sowie deren Tochtermarken „prioenergie“ und „hitenergie“, in deren Strom- oder Gaslieferverträgen eine Preisfixierung vorgesehen ist, sind damit bis auf weiteres vor unzulässigen Preiserhöhungen geschützt. Wie die Verbraucherzentrale berichtete, hatten zahlreiche Kunden des Unternehmens Ende Juli ein Schreiben erhalten, welches über eine Erhöhung ihres Gas- oder Stromtarifs informieren sollte.

Trotz des Urteils des Düsseldorfer Landgerichts, gegen das aktuell noch Widerspruch eingelegt werden kann, rät die Verbraucherzentrale Betroffenen, den Preismitteilungen des Unternehmens noch einmal schriftlich zu widersprechen. Auch sollen Strom- und Gaskunden, denen eine Preisgarantie zugesagt wurde, kommende Rechnungen genau im Auge behalten.