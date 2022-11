Urteil steht: Berlin-Wahl wird komplett wiederholt

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen müssen komplett wiederholt werden. Zu diesem Urteil kam der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch. „Nur so kann die Zusammensetzung von Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen gewährleistet werden, die demokratischen Wahlen genügt“, hieß es in der Begründung.

Bei den Wahlen zum Bundestag, zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen war es in Berlin zu zahlreichen Pannen gekommen. So fehlte es an Wahlzetteln, Wahllokale hatten länger als bis 18 Uhr geöffnet und die Wähler mussten teilweise stundenlang vor den Lokalen ausharren. „Wie viele Wahlberechtigte wegen langer Wartezeiten ihre Stimme nicht abgegeben haben, lässt sich nicht feststellen“, sagten die Richter nach der Urteilsverkündung.

Termin für Wahlwiederholung wäre der 12. Februar 2023

Bereits in einer mündlichen Verhandlung Ende September hatte das Gericht eingeschätzt, die Wahl müsste komplett wiederholt werden. Das Gericht hatte damals von zahlreichen Wahlfehlern gesprochen, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und damit die Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. „Die Beteiligten hatten sechs Monate Zeit, Stellung zu nehmen. Das ist nicht geschehen“, erklärten die Richter.

Eine Wiederholung muss jetzt innerhalb von 90 Tagen an einem Sonntag erfolgen. Ein möglicher Wahltermin wäre der 12. Februar. Berlinerinnen und Berliner können sich bereits jetzt als Wahlhelfer melden. Diese erhalten demnach 240 Euro und einen Freizeitausgleich. (mit dpa)