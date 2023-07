Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klage gegen die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte abgewiesen. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Der inhaltliche Streit um die Umbenennung, bei der es um den Begriff „Mohr“ und möglichen Rassismus ging, war für das Gerichtsurteil nicht entscheidend. Historische und politische Gründe hätten keine Rolle gespielt, sagte Richter Wilfried Peters am Donnerstag.

Entschieden wurde über die Klage des Historikers und Journalisten Götz Aly, die das Gericht als Musterklage einstufte. Die anderen sechs Klagen von Anwohnern wurden vorerst ruhend gestellt. Aly hatte argumentiert, die Namensgebung für die Straße vor 300 Jahren sei keineswegs rassistisch, sondern wertschätzend gemeint. Viele historische Straßennamen hätten mehrere Seiten, „aber sie waren Teil der Geschichte dieser Stadt und wir sollten sie erklären“.

Grüne, SPD und Linke im Bezirk Mitte hatten die Umbenennung vor Jahren angekündigt, weil der Name rassistisch und kolonialistisch sei. Die Anwohner argumentierten, der Bezirk habe bei der Entscheidung ihre Interessen nicht berücksichtigt. Er hätte die Anwohner einbeziehen müssen. Das sei nicht geschehen. Zudem sei der Begriff historisch nicht rassistisch gebraucht worden, es gebe auch kein öffentliches Interesse an der Umbenennung in Anton-Wilhelm-Arno-Straße – nach dem ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität im 18. Jahrhundert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Richter Peters hatte bereits am Mittag die rechtliche und formale Zuständigkeit des Bezirks Mitte betont. Die Behörde habe da ein „weites Ermessen“, der Klageweg des Einzelnen dagegen sei eingeschränkt, so Peters. Bei dem Streit um den Begriff „Mohr“ und möglichen Rassismus gebe es eine „Menge Für und Wider“, aber „keine willkürliche und fehlerhafte Umbenennung“, sagte er weiter.

Das sei aber der maßgebliche Punkt. Das Gericht habe zudem enge Grenzen für eine inhaltliche Überprüfung der Kläger. Immerhin gebe es auch einen sprachlichen Wandel in weiten Kreisen der Gesellschaft, der Ausdruck einer „Änderung des Zeitgefühls“ sei.