Potsdam - Am Landgericht Potsdam beginnt am Montag erneut ein Prozess gegen den Ex-NPD-Politiker und Turnhallenbrandstifter Maik Schneider. Die Landesrichter müssen noch einmal darüber entscheiden, wie lange Schneider wegen der Brandstiftung an der Turnhalle in Nauen (Havelland), die als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war, und weiterer Straftaten im Gefängnis bleiben muss.

Schneider und weitere Komplizen haben nach Überzeugung des Gerichts vor knapp sechs Jahren die Halle in Brand gesetzt. Dort sollten vorübergehend etwa 150 Flüchtlinge untergebracht werden. Der Wiederaufbau kostet laut BGH rund 3,9 Millionen Euro. Dafür und für weitere rechtsextremistisch motivierte Taten hatte das Gericht Schneider zu einer Gesamtstrafe von neun Jahren und einem Monat verurteilt.

Brandstifter Schneider trat Haftstrafe Ende Juli an

Im Februar 2015 hatte Schneider, der damals zu den führenden Köpfen der rechten Szene in Nauen zählte, mit mindestens 50 Gleichgesinnten die Unterbrechung einer Stadtverordneten-Versammlung erzwungen. Die Gruppe hatte gegen eine Fensterfront des Versammlungsraums geschlagen und Parolen gebrüllt. Außerdem soll Schneider mit Komplizen das Auto eines Mannes aus Polen demoliert und angezündet haben, über den es Gerüchte wegen angeblichen Kindesmissbrauchs gab.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im Februar den Schuldspruch wegen Brandstiftung gegen ihn zwar bestätigt. Bei der Bildung der Gesamtstrafe sahen die obersten Strafrichter in Karlsruhe aber Fehler. Darüber müssen die Landesrichter nun noch einmal verhandeln.

Es ist die dritte Runde vor dem Gericht in der Landeshauptstadt. Bereits das erste Urteil hatten die BGH-Richter aufgehoben, da ein Schöffe aus ihrer Sicht befangen gewesen ist. Schneider hatte Ende Juli seine Haft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Luckau-Duben angetreten.