Gericht verurteilt Axtmörder von Kalletal zu Höchststrafe Ein Mann aus Aserbaidschan soll laut Anklage im Juni 2022 aus Eifersucht einen 39-Jährigen mit einem Axthieb getötet und seine Ex-Freundin mehrfach vergewalt... dpa

Ein Justizbeamter bewacht den Angeklagten, der sein Gesicht hinter einem Aktendeckel verbirgt. Friso Gentsch/dpa

Detmold -Der sogenannte Axtmörder von Kalletal soll lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Detmold verurteilte den 37-Jährigen am Freitag wegen Mordes und mehrfacher Vergewaltigung zu dieser Haftstrafe und stellte zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt.