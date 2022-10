Das Berghain in Berlin war mal offiziell der beste Club der Welt. Nun tauchen in der Clubszene erneut Gerüchte auf, dass der Club angeblich schließen soll. Ob das wirklich stimmt, ist noch unklar. Eine offizielle Bestätigung der Berghain-Betreiber gibt es nicht. Das Magazin Faze zitiert den Internet-Post eines Insiders.

Darin heißt es: „Das Berghain schließt für immer! Noch in diesem Jahr kommt das endgültige Aus! ” […], wenns stimmt, ist das wirklich ein Beben für die Berliner Nacht. Schon in der letzten Woche wunderte man sich über die bestätigte Meldung, dass das Berghain […] die hauseigene Booking Agentur schließt. Nun also ganz schnell der ganze Club.“

Ein Betreiber habe sich bereits auszahlen lassen, der andere habe keine Lust mehr, heißt es bei Fazemag. Nach Informationen soll Berliner Zeitung soll das Berghain derzeit nur einen Betreiber haben.