Geschäftsführer bedauern Tod von vier Bauarbeitern Vier Arbeiter sterben, als beim Neubau des Unternehmenssitzes ihres Arbeitgebers eine Betondecke fällt. Nun begeben sich Juristen auf die mühsame Suche danac... dpa

ARCHIV - Polizeibeamte untersuchen im Oktober 2020 die Baustelle in Oberbayern. Vier Arbeiter waren dort beim Einsturz einer Betondecke getötet worden. Matthias Balk/dpa

Landsberg am Lech -Zweieinhalb Jahre nach einem verheerenden Deckeneinsturz mit vier Toten auf einer Baustelle in Oberbayern müssen sich die zwei Geschäftsführer des Bauunternehmens vor Gericht verantworten. Zu Beginn des Prozesses am Amtsgericht in Landsberg drückten die Angeklagten am Donnerstag den Hinterbliebenen ihrer Mitarbeiter, die als Nebenkläger am Verfahren teilnehmen, ihr Bedauern aus.