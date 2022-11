Geschäftsmann nach Vietnam entführt: Zweiter Prozess Mehr als fünf Jahre nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein zweiter Prozess am Kammergericht d... dpa

Berlin -Mehr als fünf Jahre nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein zweiter Prozess am Kammergericht der Hauptstadt. Ein 32-jähriger Vietnamese ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung angeklagt.