Geschichten für Katzen: Kinder lesen im Tierheim vor Ohne Lehrkräfte oder Eltern, die mithören: Bei einem Projekt im Berliner Tierheim können Kinder mit Schwächen beim Lesen ziemlich ungestört sein. Denn ihre Z... dpa

Berlin -Beim Vorlesen immer wieder zu stocken oder sich zu verhaspeln ist kein Problem bei diesem Publikum: Nach einer Pause über die Sommerferien bietet das Tierheim Berlin Kindern mit Leseschwierigkeiten wieder Katzen als Zuhörer an. Am Mittwoch gehe das mit mehreren Preisen ausgezeichnete Projekt wieder an den Start, hatte das Tierheim mitgeteilt. Gedacht ist es demnach für Sieben- bis Zwölfjährige - und für eher schüchterne oder ängstliche Katzen.