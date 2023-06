Geschickt getrickst: Mann lebt zwei Jahre in Luxushotel – und bezahlt nichts

In Indiens Hauptstadt wohnte ein Mann mehr als 600 Tage kostenlos in einem Fünf-Sterne-Hotel. Auch ein Mitarbeiter war involviert haben. Nun flog er auf.

In diesem Luxushotel in Neu-Delhi soll ein Mann zwei Jahre gelebt haben – ohne auch nur einen Cent bezahlt zu haben. Roseate House

603 Tage hat ein Mann in Indien in einem Fünf-Sterne-Hotel gewohnt – ohne auch nur einen Cent dafür bezahlt zu haben. Wie die indische Zeitung Economic Times am Mittwoch berichtete, bediente der Mann sich mehrerer Tricks, um nicht aufzufliegen und zwei Jahre das Luxushotel zu seinem Heim machen zu können.

Das Roseate-House-Hotel liegt ganz in der Nähe des Flughafens und zählt zu den beliebtesten Luxushotels in Indiens Hauptstadt. Der Dauergast habe unter anderem mehrere Schecks ausgestellt, die dann aber nicht ausgezahlt wurden.

Luxushotel in Indiens Hauptstadt: Mitarbeiter soll involviert gewesen sein

Auch ein Rezeptionsmitarbeiter soll in die Angelegenheit involviert gewesen sein, indem er Einträge zum Aufenthalt des Mannes in den Jahren 2019 bis 2021 verfälscht und das Management mehrere Monate lang nicht über die ausstehenden Zahlungen informiert habe. Trotz allem flog der Trickbetrüger auf.

Das Hotel in der Hauptstadt Neu Delhi habe einen Schaden von 5,8 Millionen Rupien (65.000 Euro) bei der Polizei gemeldet. Ob der Mann nun in einem Gefängnis untergebracht wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.