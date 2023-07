„Geschmack des Sieges“: Pringles-Video aus Russland sorgt für Empörung

Ein Video aus einem russischen Supermarkt hat in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm gegen den Kartoffelchiphersteller ausgelöst.

Das Logo von Pringles prangt an der Fassade an einem Produktionsstandort. Dirk Waem/AFP

Ein auf Twitter veröffentlichtes Video hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Die Aufnahmen zeigen den Angaben zufolge, wie eine Person sich in einem russischen Supermarkt eine Pringles-Packung aus dem Regal nimmt. Besonders brisant: Auf dem Aufdruck der Dose steht „CO BKYCOM ПОБЕДЫ“, was übersetzt so viel bedeutet wie „mit Geschmack des Sieges“. Das Video konnte bisher noch nicht unabhängig verifiziert werden. Auch das Onlineportal Watson berichtete über die geschmacklose Werbung.

Viele Twitter-Nutzer haben das Video geteilt und zum Boykott aufgerufen. Pringels würde mit derartiger Werbung den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, heißt es in einigen Kommentaren. Einigen anderen fiel ein weiterer Aufdruck auf, der ebenfalls auf der russischen Pringles-Dose angebracht wurde. Am unteren Rand der Verpackung sind demnach mehrere Streifen zu sehen, die den Beschreibungen zufolge dem Sankt-Georgs-Band nachempfunden sein sollen. Dabei handelt es sich um ein russisches Militär-Abzeichen.

Auf der russischen Webseite des Konzerns ist keine Verpackung mit der kriegsverherrlichenden Beschriftung zu finden. Ob es sich um eine Sonderedition oder um einen Fake handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt werden.