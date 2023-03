Berlin hat die meisten Tempo-30-Zonen

Die Autofahrer müssen in Städten im Süden und Norden am häufigsten vom Gas treten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung hat allerdings verschiedene Gründe.

Berlin hat den höchsten Anteil von Tempo-30-Zonen. In der Hauptstadt gilt auf 60 Prozent des gesamten Straßennetzes eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde, wie das Leibniz-Institut für Länderkunde am Dienstag in Leipzig mitteilte. Es folgen Reutlingen in Baden-Württemberg mit einem Anteil von 58 Prozent sowie Essen und München mit jeweils 56 Prozent Tempo-30-Anteilen am städtischen Straßennetz.

Die Forscher werteten Daten für alle 80 deutschen Städte mit mehr als hunderttausend Einwohnern aus. Insgesamt müssen Autofahrer demnach am häufigsten in Städten in Süd- und Norddeutschland vom Gas. Eher gering sind die Anteile der Tempo-30-Zonen in der Mitte Deutschlands in einem breiteren Band zwischen Mönchengladbach und Dresden.

Tempo 30: Verschiedene Gründe für die Geschwindigkeitsbegrenzung

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Tempo 30 auf Hauptstraßen regelt die Straßenverkehrsordnung. Möglich ist eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Haupt- oder Vorfahrtstraßen derzeit etwa zum Schutz der Anwohner vor Lärmimmissionen oder mit Blick auf besonders schutzbedürftige Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen.

Den jeweiligen Umfang des Vorfahrtstraßennetzes sehen die Leibniz-Forscher als einen Grund für die regionalen Unterschiede bei Tempo-30-Zonen. Für einen Zusammenhang zwischen Bevölkerungszahl oder Gewerbesteueraufkommen und der Ausweisung von Tempo-30-Zonen fanden sie keine Belege.