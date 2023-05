„Gesegnete Pfingsten“: Grüße von Kai Wegner sorgen für Ärger

Freundliche Pfingstgrüße oder unterschwelliger Rassismus? Ein Tweet der Berliner Senatskanzlei mit einem Statement des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) sorgt derzeit für Ärger.

„Unseren christlichen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich gesegnete Pfingsten“, heißt es in dem Statement von Wegner, das die Senatskanzlei am Sonntagmorgen veröffentlichte. „Uns allen und unseren Gästen wünsche ich erholsame Tage. Danke allen, die Berlin an den Feiertagen am Laufen halten.“

Der Regierende Bürgermeister von Berlin @kaiwegner wünscht allen Berlinerinnen und Berlinern erholsame und gesegnete Pfingsten. pic.twitter.com/vmXyho4Wl6 — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) May 28, 2023

„Hallo Herr @kaiwegner, ich bin weder Christ, noch bin ich Gast in dieser Stadt. Ich bin Moslem und Berliner. Wünschen Sie mir auch erholsame Tage oder nicht?“, schrieb beispielsweise Mehmet König auf den Tweet. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Also als Nicht-Christ ist man auch kein richtiger Bürger. Na wenigstens sprechen Sie Ihre Gesinnung offen aus.“ Und ein weiterer: „Kai Wegener wünscht nicht allen Bürgerinnen und Bürgern ein schönes Pfingstfest! Nur den Christlichen… Wie bräsig kann ich sein, dass ich so eine kleine Minderheit heraushebe und alle anderen Berliner als Gäste tituliere.“

Kritik von Politikern der Grünen und Linken

Auch aus den Reihen der Linken und Grünen in Berlin gab es heftige Kritik an dem Statement: „In Berlin leben Menschen verschiedener Glaubensrichtungen. Es ist bedauerlich, dass Kai Wegner Nicht-Christ*innen lediglich als Gäste betrachtet“, so Max Linke, Sprecher des Kreisverbands der Grünen Marzahn-Hellersdorf. Der linke Ex-Bundestagsabgeordnete Niema Movassat schrieb: „Danke Kai Wegner, dass ich und alle anderen, die keine Christ*innen sind, als Gäste in deiner Stadt sein dürfen“.

Andere Nutzer verstanden den Pfingstgruß dagegen völlig anders: „Er meinte die Gäste der Stadt Berlin, die über Pfingsten hier zu Besuch sind! Probleme suchen wo keine sind“, schrieb ein Twitter-User. Und eine weitere Nutzerin kommentierte: „Warum die Aufregung bitte? ‚Uns allen‘ - alle Bürger:innen. Alle angesprochen und inkludiert. Den Christ:innen noch zusätzlich schöne Pfingsten gewünscht. Wollt ihr da alle was reinlesen?“

Warum die Aufregung bitte? "Uns allen" - alle Bürger:innen. Alle angesprochen und inkludiert. Den Christ:innen noch zusätzlich schöne Pfingsten gewünscht. Wollt ihr da alle was reinlesen? — CFM (@CFM1978) May 28, 2023

Der Zeitung B.Z. sagte ein Sprecher der Senatskanzlei: „Die Senatskanzlei hat manche Reaktionen auf die Pfingst-Botschaft des Regierenden Bürgermeisters irritiert zur Kenntnis genommen.“ Ein bewusstes „Missverstehen-Wollen“ leiste „keinen Beitrag zu einer Debattenkultur, die die Stadt voran- und zusammenbringt.“