Geständnis: 85-Jähriger tötete pflegebedürftige Ehefrau Es geht um Totschlag. Ein 85-Jähriger gibt vor Gericht zu, seine geistig eingeschränkte Ehefrau erwürgt zu haben. dpa

Der 85 Jahre alte Angeklagte im Gerichtssaal in München. Tobias Hase/dpa

München -Ein 85 Jahre alter Mann hat vor dem Landgericht München II zugegeben, seine pflegebedürftige Ehefrau nach 65 gemeinsamen Jahren getötet zu haben. „Ich bereue es jeden Tag“, sagte er in einer Erklärung, die sein Verteidiger am Dienstag vor Gericht verlas - und „dass ich es mir nicht verzeihen kann, was ich meiner Frau an diesem Tag angetan habe“.