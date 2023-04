Gestohlenes Auto bei Frankfurt/Oder gestoppt Im Landkreis Jerichower Land haben Diebe vier Autos gestohlen - eines ist auf der Autobahn bei Frankfurt/Oder von der Polizei gestoppt worden. In der Nacht v... dpa

Burg -Im Landkreis Jerichower Land haben Diebe vier Autos gestohlen - eines ist auf der Autobahn bei Frankfurt/Oder von der Polizei gestoppt worden. In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten die Täter den Wagen vom umzäunten Grundstück eines Einfamilienhauses im Burger Ortsteil Detershagen. Noch bevor die Fahrzeugbesitzer den Diebstahl bemerkten, wurde das Auto bei Frankfurt/Oder kontrolliert, wie die Polizei am Sonntag in Burg mitteilte. Der Fahrer flüchtete. Nach einer Spurensicherung erhalten die Besitzer ihr Fahrzeug zurück.