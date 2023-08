Ein vier Tage altes Makakenäffchen ist in der Nacht zum Montag im Wildpark Cappeller im italienischen Cartigliano (Vicenza) seiner Mutter weggenommen worden. Der Wildpark veröffentlichte einen Aufruf in den sozialen Medien, der schnell viral ging und eine Welle der Begeisterung in Italien auslöste. „Der Welpe braucht noch die Milch seiner Mutter“, hieß es in dem Beitrag, der dazu auffordert, etwaige Sichtungen der Polizei zu melden.

Am Dienstag nahm das Drama ein glückliches Ende: Das Tier, das zur geschützten Art „Macaca mulatta“ gehört, wurde wieder mit seiner Mutter zusammengeführt. Ein Passant fand es in einem Käfig, zugedeckt mit einer Tüte, auf der Straße. Er übergab es der Polizei in Venedig. „Dem Kleinen geht es gut!“, schrieben die Wildpark-Betreiber auf Instagram.„ Er wurde sofort wieder in die Gruppe aufgenommen und die Mama hat ihn sofort gestillt“.

Die Behörden untersuchen nun die Umstände, die zum Verschwinden des Makakenbabys führten. Italienischen Medien zufolge, vermuten sie, dass eine „organisierte und kompetente Gruppe“ dahinter steckt. Die Eigentümer des Wildparks berichten, dass in der Nacht des Vorfalls ein Loch im Zaun der Anlage war und dass die Überwachungskameras ein verdächtiges Auto zeigen, das längere Zeit vor dem Park geparkt war und aus der mehrere Personen ausgestiegen sind.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Entführung selbst scheint nicht nach Plan verlaufen zu sein. „Die Mama und der Papa des Welpen haben blaue Flecken am Kopf“, sagte die Wildpark-Besitzerin Samantha Cappeller der italienischen Tagezeitung La Repubblica. „Wir gehen davon aus, dass es zu einer Schlägerei kam und die Diebe wahrscheinlich auch Verletzungen erlitten haben.“



Während sich die Carabinieri auf die Ermittlungen konzentrieren, sorgen die Betreuer des kleinen Makaken dafür, dass er sich wieder wohlfühlt. „Zum Glück hat die Mutter ihn wieder angenommen, wir hatten Angst, sie würde ihn ablehnen“, sagte Cappeller. „Jetzt müssen wir erst entscheiden, wie wir ihn nennen wollen“.