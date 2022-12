Gesuchter 29-Jähriger am Leopoldplatz verhaftet Ein gesuchter 29-Jähriger ist von aufmerksamen Zeugen erkannt und schließlich durch die Polizei festgenommen worden. Der 29-Jährige soll bei einer Auseinande... dpa

Berlin -Ein gesuchter 29-Jähriger ist von aufmerksamen Zeugen erkannt und schließlich durch die Polizei festgenommen worden. Der 29-Jährige soll bei einer Auseinandersetzung am 1. Dezember auf einen ebenfalls 29-Jährigen geschossen haben und ihn am Hüftbereich verletzt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach befand sich der mutmaßliche Täter seitdem auf der Flucht und konnte am späten Samstagabend auf der Müllerstraße in der Nähe des Leopoldplatzes in Berlin-Mitte festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.