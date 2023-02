Gesuchter Steuerbetrüger an Autobahn 11 gefasst Einen per Haftbefehl gesuchten Steuerbetrüger hat die Bundespolizei an der Autobahn 11 bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) gefasst. Der 35-Jährige wurde am Mo... dpa

Penkun/Frankfurt(Oder) -Einen per Haftbefehl gesuchten Steuerbetrüger hat die Bundespolizei an der Autobahn 11 bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) gefasst. Der 35-Jährige wurde am Montag bei der Einreise aus Polen festgenommen und in eine Haftanstalt nach Neustrelitz gebracht, wie ein Sprecher der Pasewalker Bundespolizei am Dienstag sagte. Der Mann saß als Mitfahrer in einem Fahrzeug, dass von Stettin (Szczecin) in Richtung Berlin unterwegs war.