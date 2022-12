Gesundbrunnen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bei einem mutmaßlichen Einbrecher-Duo klickten am Donnerstag in Berlin-Gesundbrunnen die Handschellen.

In Berlin-Gesundbrunnen haben Zivilpolizisten am Donnerstagnachmittag ein mutmaßliches Einbrecher-Duo festgenommen. Eine versuchte Flucht scheiterte, Diebesgut wurde sichergestellt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelte einer der Männer gegen 17.35 Uhr die Jalousie sowie das Fenster einer Parterrewohnung in der Osloer Straße auf. Sein Komplize stand während der Tat Schmiere. Über das Fenster gelang dem Tatverdächtigen schließlich der Zugang zur Wohnung. Zivilfahnder, die zur Verhinderung weiterer Einbrüche in dem Bereich eingesetzt waren, nahmen den 35-jährigen Komplizen noch vor der Wohnung in einem Laubengang fest.

Einbruchsversuch in Gesundbrunnen: Männer werden Richter vorgeführt

Währenddessen versuchte der der Mann, der sich in der Wohnung befand, mit einem Sprung aus einem Fenster zu flüchten. Allerdings erfolglos – er wurde ebenfalls festgenommen. Bei der Durchsuchung des 66-Jährigen fanden die Polizisten Geld, das er zuvor aus der Wohnung gestohlen haben soll und beschlagnahmten es.

In einem Auto und den Wohnungen der beiden Männer entdeckten Beamte Werkzeug und schließlich weiteres Diebesgut, das ebenso beschlagnahmt wurde. Das Duo wurde in einen Polizeigewahrsam überführt, wo sie noch am Freitag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden sollten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.