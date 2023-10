Bei einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen hat am Donnerstagabend ein Mann Schnittverletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Männer an der Auseinandersetzung am Blochplatz beteiligt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Alarmierte Polizisten konnten vor Ort zwei Männer festnehmen. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.