Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Berliner Wohnhaus

In der Wollankstraße ist am Donnerstag ein Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor Ort.

Am Donnerstagabend wurde die Berliner Feuerwehr in die Wollankstraße nach Berlin-Gesundbrunnen alarmiert. An einer Wohnung im ersten Obergeschoss des achtgeschossigen Wohngebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben von vor Ort, löschte die Feuerwehr einen Zählerkasten für die Elektroverteilung. Ein Bewohner wurde von Notfallsanitätern und einem Notarzt gesichtet. Die Brandbekämpfer waren mit 50 Einsatzkräften am Ort und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, die Polizei ermittelt.