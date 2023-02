Gesundbrunnen: Männer stoßen 24-Jährigen die Treppe hinunter und verprügeln ihn

Das 24-jährige Opfer wurde von zwei unbekannten Männern am Kopf und im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein junger Mann ist in einem U-Bahnhof im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen eine Rolltreppe heruntergestoßen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 24-Jährige zwei Unbekannte am Freitagmittag gefragt, ob sie ihn auf der Treppe schnell vorbeilassen. Die Männer hätten ihm den Gefallen getan, ihm dann aber von hinten einen Schlag verpasst, woraufhin er die Stufen hinunterstürzte.

Statt dem Mann hoch zu helfen, seien die beiden Unbekannten auf ihn losgegangen und hätten ihn gegen den Kopf geschlagen. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht, an einer Hand und an einem Knie. Außerdem wurde seine Brille beschädigt. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, schritten ein, sodass die Schläger von ihrem Opfer abließen, in eine U-Bahn stiegen und entkamen.

Die Kriminalpolizei der Direktion 1 sucht nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach dem unbekannten Duo. Zeugen können sich bei jeder Polizeidienststelle melden.