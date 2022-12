Der Mann gab sich in der S-Bahn als Kripo-Beamter aus und verlangte von einer Frau, ihren Ausweis zu zeigen. Am Bahnhof Gesundbrunnen wurde er festgenommen.

S2 in Berlin: Falscher Polizist nötigt Fahrgast wegen fehlender Maske

S-Bahn-Fahrgäste steigen am Bahnhof Gesundbrunnen aus einer Bahn.

S-Bahn-Fahrgäste steigen am Bahnhof Gesundbrunnen aus einer Bahn. Imago/Stefan Zeitz

Die Bundespolizei in Berlin hat am Montag einen Mann festgenommen, der sich in einer S-Bahn als Kriminalpolizist ausgegeben hatte.

Laut den Beamten sprach der 44-jährige Deutsche gegen 15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 auf der Fahrt von Pankow nach Gesundbrunnen eine Reisende an, die die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung nicht trug. Die 23-jährige Deutsche ignorierte ihn zunächst und forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Der Mann behauptete schließlich, Kriminalbeamter zu sein und verlangte den Ausweis der Frau.

Die 23-Jährige verließ am Bahnhof Gesundbrunnen die S-Bahn und sprach Sicherheitsmitarbeiter der Bahn an, welche schließlich die Bundespolizei alarmierten. Gegenüber den Polizisten gab der Mann dann zu, kein Kripo-Beamter zu sein.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung und Amtsanmaßung ein. Der falsche Polizist kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.