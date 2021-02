Berlin - Ein Spezialeinsatzkommando hat in einer Wohnung im Ortsteil Gesundbrunnen am Montagabend um 18.30 Uhr einen 35-jährigen Mann festgenommen. Der aufwendige Zugriff erfolgte in der Steegerstraße Ecke Wollankstraße. Das bestätige eine Polizeisprecherin der Berliner Zeitung.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 35-jähriger Mann in einer Wohnung einen anderen Mann mit einer Schrechschusswaffe bedroht. Der Mann wurde festgenommen und soll in einer psychiatrischen Klinik untersucht werden, teilte die Polizei am Abend mit. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der mutmaßliche Täter seelische Probleme habe.