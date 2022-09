Ein 21 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag in Gesundbrunnen von einer ungefähr zehnköpfigen Männergruppe angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 17.45 Uhr mit der Gruppe im Volkspark Humboldthain in einen Streit geraten. Ein Mann aus der Gruppe zog daraufhin ein Messer und attackierte den 21-Jährigen.

Der Angegriffene stürzte und wurde am Boden liegend weiter mit Tritten und Schlägen von der Gruppe angegangen. Durch den Messerangriff erlitt er Verletzungen an Kopf und Rumpf. Die Angreifer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, welches ihn zur stationären Behandlung aufnahm. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.