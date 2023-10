Berlin-Gesundbrunnen: Zwei Männer homophob beleidigt, getreten und geschlagen

In Berlin-Gesundbrunnen sind zwei Männer in der Nacht zum Sonntag homophob beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen ein 54-jähriger Mann und sein 26 Jahre alter Partner gegen Mitternacht auf einer Bank in einer Grünanlage in der Badstraße gesessen haben, als zwei unbekannte Männer vorbeikamen und das Paar beleidigten. Es kam zu einem Streit, der handgreiflich wurde. Die Unbekannten sollen die beiden Männer geschlagen und getreten haben.

Die Angreifer sollen der Polizei zufolge im Anschluss über die Travemünder Straße in Richtung Osloer Straße geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen und den 26-Jährigen mit Gesichtsverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Landeskriminalamt ermittelt nun.