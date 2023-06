Gesundheitsbeschwerden: Wasserspielplatz im Plänterwald vorerst geschlossen

Berlin -Nach Meldungen über gesundheitliche Beschwerden bei einigen Besuchern der Plansche im Berliner Plänterwald ist der beliebte Wasserspielplatz nun vorsorglich geschlossen. Das gelte zunächst bis einschließlich Montag, teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Mittwoch auf Anfrage mit.

Vorsorglich seien Wasserproben entnommen worden, nachdem dem Ordnungs- sowie dem Gesundheitsamt am Wochenende „einige, wenige Meldungen zu Magen-Darm-Beschwerden und Hautausschlag“ gemeldet worden seien. Eine Fallzahl wurde nicht genannt - es hieß nur, dass Erwachsene und Kinder betroffen seien. Ergebnisse der Wasseruntersuchung lägen noch nicht vor. Die Magen-Darm-Beschwerden könnten auch andere Ursachen haben, hieß es, wie zum Beispiel verdorbene Lebensmittel.

„Die Rötung der Haut hängt mit den feinen Härchen des Eichenprozessionsspinners zusammen, dessen Nester in unmittelbarer Nähe gefunden wurden“, erklärte das Amt weiter. Durch den starken Wind und den Regen der vergangenen Tage hätten sich die Härchen auf der Grünfläche niedergeschlagen. „Die Nester des Eichenprozessionsspinners wurden am gestrigen Dienstag entfernt“, hieß es zudem.

Anfang Juni hatte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege allgemein vor Kontakt mit den Brennhaaren der Raupen gewarnt. An befallenen Orten gibt es teils jeden Frühsommer Warnschilder.

Die Plansche im Plänterwald war vor zwei Jahren überregional bekannt geworden. Eine Frau, Gabrielle Lebreton, hatte sich oben ohne gesonnt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Was folgte, war eine deutschlandweite Debatte um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen beim Sonnen mit freiem Oberkörper. Lebreton klagte wegen Diskriminierung. Eine Entschädigung bekam sie nicht. Dafür ist das Sonnen oben ohne dort auch Frauen erlaubt. Die Berliner Bäder-Betriebe änderte zuletzt die Hausordnung, so dass Frauen auch oben ohne baden können.