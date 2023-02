Gesundheitsministerin: Krebsvorsorge nicht vernachlässigen Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat anlässlich des Weltkrebstages an diesem Samstag (4. Februar) dazu aufgerufen, Untersuchunge... dpa

ARCHIV - Ursula Nonnemacher spricht bei einer Veranstaltung. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Potsdam /dpa/bb) -Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat anlässlich des Weltkrebstages an diesem Samstag (4. Februar) dazu aufgerufen, Untersuchungen zur Krebsvorsorge nicht zu vernachlässigen. Während der Corona-Pandemie sei die Früherkennung weniger in Anspruch genommen worden, sagte Nonnemacher laut Mitteilung am Freitag. Auch Bewegungsarmut und ungesunde Ernährung hätten zugenommen. Das alles fördere das Risiko einer Erkrankung.