Getötete Anissa: Polizei Berlin sucht Zeugen

Die Polizei hat ein Foto von Kleidungsstücken des Mädchens veröffentlicht und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Wer hat Anissa am Tattag gesehen?

Diese Kleidung trug Anissa am Tattag.

Diese Kleidung trug Anissa am Tattag. Polizei Berlin

Die Berliner Polizei sucht nach Zeugen, die die getötete fünfjährige Anissa am Tattag im Bürgerpark Pankow gesehen haben. Am Dienstag veröffentlichte die Behörde ein Foto von Kleidungsstücken des Mädchens. Ab etwa 14 Uhr am 21. Februar soll sich Anissa im Bürgerpark aufgehalten haben.

Die Fünfjährige war am 21. Februar als vermisst gemeldet und wenige Stunden später schwer verletzt in einem Gebüsch nahe des Ziegengeheges gefunden worden. Ihr Körper wies mehrere Messerstiche auf. Das Kind starb im Krankenhaus.

Grauer Pullover, schwarze Jacke und graue Hose: Wer hat ein Mädchen mit dieser Bekleidung am 21. Februar im Bürgerpark Pankow gesehen? Polizei Berlin

Getötete Anissa: Tatverdächtiger äußert sich nicht zu Anschuldigungen

Die Polizei nahm einen 19-Jährigen fest, einen Freund von Anissas Familie. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der junge Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit hat sich bislang laut Staatsanwaltschaft nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Der 19-Jährige sollte laut Zeugen zwischenzeitlich auf das Mädchen und seine drei jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz nahe dem Park aufpassen. Von dort sei er dann mit der Fünfjährigen weggegangen, angeblich weil das Kind zur Toilette musste. Etwas später sei der Mann alleine zurückgekommen. Er habe gesagt, dass er das Kind verloren habe.

#ZeugenGesucht

Unsere 4. #Moko benötigt ihre Hilfe.



Wer hat das Mädchen am 21.02. alleine oder in Begleitung im Bürgerpark #Pankow gesehen?



Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?



Info:https://t.co/ZJEzLcVZ6d

☎️(030) 4664-911444

📧lka1114-hinweis@polizei.berlin.de

^tsm pic.twitter.com/yNEVLLQgeK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 7, 2023

Die Polizei fragt nun: Wer hat das Mädchen allein oder in Begleitung im Bürgerpark Pankow gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission in der Keithstraße 30, 10787 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-911444, per E-Mail unter lka114-hinweis@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.