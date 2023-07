Lehrerin auf A9 getötet: Polizei nimmt mutmaßlichen Auftragsmörder und Ex-Partner fest

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Lehrerin auf der A9 bei Beelitz hat die Polizei Brandenburg zwei Männer festgenommen. Wie der Berliner Zeitung aus Behördenkreisen bestätigt wurde, handelt es sich bei den Festgenommenen um den früheren Lebensgefährten der Frau und einen mutmaßlichen Auftragsmörder. Es werde nun entschieden, ob ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt werde, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Am 10. Mai war auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen Brück und Beelitz die 40-jährige Frau tot in einem Hyundai gefunden worden. Die Polizei wurde an dem Abend von Zeugen alarmiert, dass auf dem Standstreifen ein abgestelltes Fahrzeug stehe. Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes habe die Autobahn für kriminaltechnische Untersuchungen am Fahrzeug und dem Umfeld gesperrt werden müssen.